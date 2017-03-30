От общественности.

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области мало изменился после смены руководителя. При единороссе Станиславе Суханове (экс-главе Сухого Лога) он стал даже более засекреченным, чем при эсере Александре Караваеве.

Как стало известно "Уралинформбюро", 30 марта состоится совместное заседание Попечительского совета и Совета Фонда. Оно пройдет в Белом доме, куда с недавних пор журналистам вход ограничили.

Попытка корреспондента агентства аккредитоваться на заседание потерпела неудачу. В Департаменте информационной политики губернатора "Уралинформбюро" сообщили, что там будут решаться рабочие вопросы, куда прессу никогда не пускали.

Судя по имеющейся в распоряжении редакции повестки заседания, "советники" рассмотрят доклад о ходе реализации региональной программы капремонтов в 2016 году, а также план доходов и расходов Фонда на текущий год. Вряд ли эти вопросы можно отнести к рабочим, поскольку они касаются всех жителей Свердловской области, чьими взносами на капремонт распоряжается некоммерческий Фонд.

Гораздо секретнее выглядят вопросы о смете административно-хозяйственных расходов Фонда на 2017 год и ориентировочная цена договора аренды нежилых помещений для его нужд. Сейчас, в частности, для штаб-квартиры Фонда арендуются помещения в жилом доме по адресу Народной Воли, 69. Возникает резонный вопрос – а что на государственных площадях ее нельзя разместить?

Следует отметить, что Попечительский совет Фонда является высшим органом его управления, осуществляющим надзор за деятельностью и использованием средств Фонда. Этот Совет, формируемый губернатором области, назначает генерального директора Фонда.

Попечительский Совет по своей сути является общественным, но только в той части, что его члены не получают заработную плату. Фактически он состоит из чиновников. Председатель Совета - вице-губернатор Сергей Швиндт, его заместитель - глава регионального министерства ЖКХ Николай Смирнов. Также в Совет входят директор областного Департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов, председатель комитета Заксобрания Владимир Никитин, вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко и глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков. К общественникам хоть как-то можно отнести лишь руководителя Свердловского регионального центра "ЖКХ Контроль" и по совместительству директора МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" Игоря Данилова, а также директора СРО "Ассоциация управляющих и собственников жилья" Анастасию Королецки.

Не менее звездным выглядит Совет Фонда – его высший коллегиальный орган. Председателем является Андрей Андриянов. Также в него входят заместитель министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов, заместитель министра финансов Наталья Лобанова, депутаты свердловского парламента Валентин Лаппо и Дмитрий Ионин, главный специалист министерства ЖКХ Елена Тюменцева и секретарь Общественной палаты Сергей Полыганов. То есть в этом совете общественники также в подавляющем меньшинстве.

Из анекдотичного - совет должен не реже одного раза в полгода рассматривать доклад генерального директора Фонда о результатах деятельности организации. При этом А.Андриянов является по основной должности заместителем Константина Суханова.

Как в такой ситуации свердловчанам быть уверенными в том, что чиновники, за которыми нужен глаз да глаз, не пойдут по стопам Александра Караваева? И как они могут проконтролировать самих себя?