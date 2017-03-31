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Генпрокуратура РФ "раскулачит" бывших чиновников30 марта в 12:32

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Если живут не по средствам.

Генпрокуратура РФ предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят контролировать расходы экс-чиновников и членов их семей. Сейчас закон разрешает отслеживать финансы госслужащих только до момента их увольнения.

Как пишут "Известия", основаниями для проверки бывших чиновников будут жалобы о несоответствии их расходов доходам. Сдать "подпольных миллионеров" в прокуратуру смогут правоохранительные органы, политические партии, общественные палаты, СМИ, общественные объединения. Будут приниматься заявления и от простых граждан. Попавшим под подозрение придется "оправдываться" за свою недвижимость, машины, яхты, ценные бумаги, акции. Если бывший госслужащий не сможет подтвердить, что данное имущество было нажито законным путем, оно будет изъято в пользу государства.

Стоит отметить, что в 2014-2016 годах прокуроры конфисковали у чиновников собственность на 2 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

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