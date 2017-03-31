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Сити-менеджер Снежинска получил всю власть над городом30 марта в 18:10

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ЗАТО перешел на "одноглавую" систему управления.

Депутаты Снежинска избрали сити-менеджера Игоря Сапрыкина на пост главы города. Решение было принято на заседании 30 марта. Сапрыкин получил поддержку 16 из 23 народных избранников.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского собрания депутатов, единственным конкурентом главы администрации был замруководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Роман Шашов.

Таким образом, в муниципалитете завершился переход от двуглавой системы управления к "единому мэру", выбираемому представительным органом. Реформа длилась с осени 2016 года. Тогда в отставку ушел председатель собрания депутатов Анатолий Тимошенков, являвшийся по старому уставу и главой города. Его полноправный преемник в депутатском корпусе был также утвержден сегодня - пост занял Олег Карпов, в последние месяцы работавший и.о. спикера.

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