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Мэрия Екатеринбурга и Росимущество спорят из-за лесов – кому тушить?30 марта в 15:56

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Горячая пора не за горами.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поспособствовать передаче муниципалитету 29 тысяч гектаров земель федерального лесного фонда. Просьба была озвучена 30 марта на заседании регионального правительства, передает "Уралинформбюро".

По словам сити-менеджера, эти земли расположены в границах Екатеринбурга, но полномочия собственника исполняет территориальное управление Росимущества. При этом ведомство не организует мероприятий по охране лесов.

Прокуратура же выписывает предостережения мэрии, которой приходится тратить муниципальные деньги, в том числе и на тушение лесных пожаров, посетовал Якоб.

Мэрия пыталась отвоевать земельный участок через суд, но Росимущество решение оспорило. Тяжбы продолжаются.

Чтобы разобраться, кому же охранять спорные гектары лесов, губернатор поручил провести совещание с привлечением представителей прокуратуры и Росимущества.

Следует отметить, что по итогам 2016 года Екатеринбург вошел шестерку муниципалитетов Среднего Урала, чаще всего нарушавших требования безопасности в период лесных пожаров.

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