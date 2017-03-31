Ведет переговоры с депутатами.

Глава гордумы Екатеринбурга Евгений Ройзман публично объявил о своем намерении участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Но не уверен, что сможет пройти регистрацию, сообщает "Уралинформбюро".

"Это будет тяжелая работа, это опасно, но если я сумею зарегистрироваться – я выиграю. Поэтому я очень внимательно смотрю, готовлю площадку, веду переговоры со сторонниками, по области проехал", – заявил Е.Ройзман в эфире молодежной радиостанции "Вышка24".

Для регистрации в качестве кандидата необходимо пройти "муниципальный фильтр" – собрать порядка 126 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Как отмечают источники "Уралинформбюро", двигаться в этом направлении представители Е.Ройзмана начали чуть более недели назад. "Усилий явно недостаточно для того, чтобы успеть договориться о нужном количестве подписей до старта кампании. Скорее всего, какую-то часть голосов он рассчитывает получить за счет договоренностей с мэрами, которые будут убеждать депутатов сами. Но это возможно, только если он заручился поддержкой на уровне администрации губернатора", - уточнил один из собеседников агентства.

Стоит отметить, что Е.Ройзман стал третьим кандидатом, объявившим о своих претензиях на губернаторский пост. Еще месяц назад в кампанию включился действующий глава региона Евгений Куйвашев, а вслед за ним и лидер свердловских эсеров Александр Бурков.