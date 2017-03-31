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ЦИК готов отказаться от досрочного голосования30 марта в 17:13

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Если не получится оптимизировать.

В России может быть отменено досрочное голосование на выборах. Об этом 30 марта на заседании Центризбиркома РФ заявила его председатель Элла Памфилова, передает "Уралинформбюро".

По словам главы ЦИК, досрочное голосование является одной из самых больших потенциальных возможностей для фальсификаций.

"Чтобы этой головной боли не иметь, мы сейчас готовим предложения по упорядочению, оптимизации и, может быть, отмене досрочного голосования, если мы сможем предложить адекватные способы голосовать людям, чтобы не нарушать их конституционное право проголосовать", - цитирует Памфилову ТАСС.

В Екатеринбурге претензии к досрочному голосованию в последний раз прозвучали меньше месяца назад. После довыборов в гордуму, состоявшихся в марте, единоросс Владимир Стругов усомнился в достоверности его итогов. Соответствующий пост был размещен на страницах политика в социальных сетях, а сторонники "медведя", проигравшего в округе №14 самовыдвиженцу Владимиру Смирнову, устроили 26 марта несанкционированный митинг у кинотеатра "Заря".

Стоит напомнить, что досрочное голосование в России проводится на региональных и муниципальных выборах. При определении состава Госдумы и на выборах президента РФ эта практика не используется.

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