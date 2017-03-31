Пока отвергнутые кандидаты судятся.

Гордума Дегтярска объявила новый конкурс по выборам мэра. Заявки от претендентов будут приниматься до 24 мая, сообщает "Уралинформбюро".

Предыдущий конкурс, стартовавший в конце 2016 года, в январе был признан несостоявшимся. Комиссия по отбору кандидатов признала всех подавших заявки недостойными должности мэра. Претенденты подали в суд, оспаривая это решение, и до окончания процесса гордума была вынуждена отложить старт нового конкурса.

"На днях суд признал решение комиссии законным. Впереди еще апелляция, но это долгий процесс. Сейчас у нас есть решение суда, и мы больше не можем откладывать выборы – дума должна выполнять свои обязательства перед избирателями", - поясняет депутат Даниэль Марголис.

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