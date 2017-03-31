В апреле.

"Прямая линия" президента РФ Владимира Путина в апреле не состоится. Мероприятие перенесено на более поздний срок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что разговор, скорее всего, пройдет раньше августа. Информации о точной дате пока нет, передает "Уралинформбюро". Перенос Песков объяснил плотным графиком российского президента.

Следует отметить, что "Прямая линия с Владимиром Путиным" проходит ежегодно. Свои вопросы россияне задают заранее или во время эфира: через специализированный сайт, SMS или телетрансляцию из регионов. Обычно президент общается с гражданами в течение нескольких часов.