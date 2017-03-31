×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Путин отменил прямой разговор с россиянами30 марта в 20:14

  • Текст

В апреле.

"Прямая линия" президента РФ Владимира Путина в апреле не состоится. Мероприятие перенесено на более поздний срок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что разговор, скорее всего, пройдет раньше августа. Информации о точной дате пока нет, передает "Уралинформбюро". Перенос Песков объяснил плотным графиком российского президента.

Следует отметить, что "Прямая линия с Владимиром Путиным" проходит ежегодно. Свои вопросы россияне задают заранее или во время эфира: через специализированный сайт, SMS или телетрансляцию из регионов. Обычно президент общается с гражданами в течение нескольких часов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

На дорожных аукционах.

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

Сверхразведка формирует "группы смерти"?

Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании

Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×