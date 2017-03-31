Через областное ЗакСо.

Депутат свердловского Заксобрания от КПРФ Вячеслав Вегнер готовит законопроект, который позволит отменить голосование по партийным спискам в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Проект поправок в региональное законодательство пока обсуждается и еще не внесен на рассмотрение регионального парламента, передает "Уралинформбюро".

В готовящемся документе речь идет о городах, в думах которых более 26 депутатов. Пока что они, в отличие от муниципалитетов с меньшими по составу представительными органами, не могут отказаться от списочного голосования. При этом инициатива не подразумевает его обязательную отмену, а лишь наделяет муниципальных депутатов правом выбора.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин заявил, что мэрия намерена инициировать снижение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, с 50% до 25%. "Одномандатная система более эффективна, она позволяет смотреть глаза в глаза избирателю и депутату", - пояснил чиновник.

Следует отметить, что в начале 2017 года на Среднем Урале стартовал массовый переход от смешанной системы голосования, при которой половина мандатов распределяется по партийным спискам, к мажоритарной (голосование только по округам).



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