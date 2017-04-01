В 2016 году.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря политика Наталью Тимакову.

После проверки информации она будет опубликована на сайте кабинета министров. Это произойдет в течение месяца, передает "Уралинформбюро".

По закону, высокопоставленные госслужащие должны в срок до 1 апреля предоставлять данные о своих доходах, а также доходах супругов и детей.

Отчет Медведева за 2015 год был довольно скромным (около 8,77 миллионов рублей). Ему уступили только глава Минтранса Максим Соколов (6,2 миллиона), министр природных ресурсов Сергей Донской (6,2 миллиона), а также руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров (5,8 миллиона).