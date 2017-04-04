Не желая говорить с народом на волне протестов.

Прямая линия с президентом РФ может быть назначена на июнь, сообщает "Уралинформбюро". Рассматриваются две даты: 1 июня - День защиты детей, либо 12 июня - День Конституции РФ.

Как пишет "Коммерсант", отказ от традиционного апрельского выступления Владимира Путина может преследовать несколько целей. Во-первых, максимально отдалиться от прошедших в стране протестных митингов, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Во-вторых, июнь более удобен для фактического начала избирательной кампании по выборам президента. Наконец, привязка к праздникам повысит их популярность и поспособствует консолидации россиян.

Владимир Путин начал традицию проведения прямых линий с 2001 года. С 2013 по 2016 год они назначались на апрель. О том, что в 2017 году разговор с народом пройдет позже, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объявил в конце марта, пояснив, что это связано с напряженным графиком президента.

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