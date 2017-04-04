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Департамент соцразвития Югры лишился директора03 апреля в 14:54

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С 3 апреля.

Очередные кадровые перестановки произошли в правительстве ХМАО-Югры. С 3 апреля ушла в отставку директор департамента соцразвития округа Мария Краско.

С сегодняшнего дня обязанности директора департамента исполняет начальник управления социальной поддержки и помощи Людмила Низамова, сообщил "Уралинформбюро" источник в ведомстве.

Слухи об отставке Краско начали ходить еще в начале марта. Тогда же стало известно об увольнении директора департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры Любови Ковешниковой.

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