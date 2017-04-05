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Задержан глава Удмуртии Александр Соловьев04 апреля в 10:25

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Он этапирован в Москву.

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан и этапирован из Ижевска в Москву утренним рейсом авиакомпании "Ижавиа". Как сообщают пассажиры самолета, его сопровождали четыре человека, из которых двое были в форме.

По данным источников интернет-газеты "ДЕНЬ.org", ранее в Москву были направлены материалы "дела дорожников", которое с прошлого года расследуется сотрудниками УФСБ по Удмуртии. Сегодня также был задержан начальник ГУП "Удмуртавтодор" Александр Корепанов.

Стоит напомнить, что в октябре 2016 года правоохранительные органы вышли на тезку главы Удмуртии - заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Александра Соловьева. Против него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Его посадили под домашний арест.

Официальных комментариев по ситуации пока нет, передает "Уралинформбюро".

Глава Удмуртии Александр Соловьев родился 18 июня 1950 года. В 1970-е годы работал на Ижевском электромеханическом заводе, на "Редукторе", в Алнашской передвижной механизированной колонне №5. В 1979 он перешел на "Удмуртавтодор", где проделал путь от механика до начальника управления. С 2013 года он был избран в Государственный Совет Удмуртии, после чего занял пост председателя. Должность главы Республики Соловьев занимает с 2014 года.

Стоит отметить, что его младшая дочь Юлия Башкова занимает пост замминистра дорожного хозяйства Республики. Ее близким другом считается Александр Корепанов, возглавляющий "Удмуртавтодор". Старшая дочь Соловьева Евгения Сирик является владелицей ООО "Нерудпром", занимающегося разработкой гравийных и песчаных карьеров.

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