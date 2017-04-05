Свердловские единороссы лишают оппозицию второго шанса04 апреля в 10:48
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На регистрацию кандидата в губернаторы.
На рассмотрение свердловского Заксобрания внесен проект поправок в Избирательный кодекс региона, существенно усложняющий процесс регистрации оппозиционных кандидатов на губернаторские выборы, сообщает "Уралинформбюро".
Группа единороссов, предложивших документ к обсуждению, предлагает установить временные рамки для сдачи документов. Если сейчас кандидат может подать их в любой срок после конференции своей партии, на которой принято решение о его выдвижении, то в проекте поправок речь идет о 10-дневном периоде – не ранее, чем за 55 дней, и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования.
При этом для выдвижения на губернаторский пост кандидатам предстоит заручиться поддержкой 126 депутатов на местах – для того, чтобы преодолеть муниципальный фильтр. В случае если в оформлении соответствующих документов будут допущены ошибки, предлагаемая новация практически лишает шансов оппозиционеров на вторую попытку зарегистрироваться. На выдвиженце же "Единой России" сокращение срока регистрации не скажется – в муниципальных думах заседают 1440 "медведей", и голосов в поддержку можно набрать с запасом.
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как так то???...где справедливость то?ответить
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