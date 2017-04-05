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ОНФ переформатируется под президентские выборы04 апреля в 11:33

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Контролерами быть надоело.

Одним из элементов предвыборной кампании Владимира Путина на пост президента России станет Общероссийский народный фронт (ОНФ). 2 апреля на медиафоруме "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге фронтовики заявили о создании пяти новых программ, через которые будут вовлекать граждан в "прикладную повестку", сообщают "Ведомости".

"В этот предвыборный год был выбран более прикладной формат, так как нам нужно повысить узнаваемость, ведь, по данным социологов, мы ассоциируемся у людей только с контролерами", — отметил источник издания.

Проект "Центр мониторинга благоустройства городской среды" позволит россиянам участвовать в принятии решений по улучшению дворов. "Народная оценка качества" даст возможность ранжировать организации соцсферы. С незаконными свалками будут бороться посредством проекта "Генеральная уборка". Привести в порядок городские улицы и трассы россияне смогут с помощью "Дорожной инспекции ОНФ". Пятый проект - "Равные возможности детям" должен дать каждому ребенку возможность бесплатно заниматься в кружке или секции, передает "Уралинформбюро".

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