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Скандал с фильтровальной станцией в Каслях очистил город от мэра04 апреля в 13:51

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Депутаты ищут нового главу.

Глава Каслей Юрий Скулыбердин подал в отставку. Основным мотивом такого решения называют неспособность нынешней муниципальной власти завершить многомиллионный проект строительства фильтровальной станции, которая должна была обеспечить город чистой питьевой водой.

"Его отставка ожидалась еще вместе с недавним уходом главы Каслинского района Александра Грачева. У области было много нареканий к их работе, но самым ярким маркером стала проблема с вводом в эксплуатацию фильтровальной станции. По заказу мэрии в проект вложили порядка 50 миллионов рублей, однако строительство так и не было завершено", - пояснил "Уралинформбюро" источник в правительстве Челябинской области.

Городской совет Каслей намерен принять отставку нынешнего главы и назначить врио в ходе внеочередного заседания, которое намечено на 6 апреля. "Я думаю, им станет заместитель главы города Дмитрий Дерябин. В данном случае, это самое разумное, ведь кто знает лучше хозяйство. Однако решение, конечно, за депутатским корпусом – он там непростой", - считает председатель собрания депутатов Каслинского муниципального района Лариса Лобашова.

Отметим, что конкурс на должность мэра стартует после 2 мая, когда будет избран глава района. На этот пост претендуют сразу 7 человек. В данный момент ведутся консультации, однако фавориты уже определены.

В тройке лидеров - замдиректора МУП "Водоканал" Валерий Ласьков, предварительно поддержанный местным политсоветом "Единой России", а также глава поселка Вишневогорск Яков Гусев и бизнесмен Игорь Колышев, которые уже побывали в губернаторской резиденции в статусе кандидатов.

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