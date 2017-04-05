Пинг-понг: мэрия Екатеринбурга раскрутила ЗакСо на градполномочия04 апреля в 12:47
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Разбив "лед" в отношениях.
В весеннюю сессию Заксобрание Свердловской области рассмотрит законопроект о возврате мэрии Екатеринбурга большей части градостроительных полномочий. Такое заявление сделал 4 апреля 2017 года замглавы горадминистрации Вадим Дударенко на заседании думской комиссии по муниципальной собственности, сообщает "Уралинформбюро".
"Администрация города не оставляет надежд вернуть все полномочия. Помимо градостроительных, это также по рекламе и по земле. По градостроительным полномочиям "лед пошел", на весенней сессии Заксобрания будет рассматриваться соответствующий законопроект. По рекламе и земле – отложили на после сентября", - рассказал В.Дударенко депутатам.
Как уточнил вице-мэр корреспонденту "Уралинформбюро", упомянутый законопроект пока не готов, но есть встречные переговоры по его разработке в ближайшее время.
Стоит напомнить, что полномочия по градостроительству и согласованию размещения рекламных конструкций были переданы от города области с 2016 года. Немногим ранее аналогичное решение было принято по так называемым неразграниченным землям, составляющим порядка 80% перспективных территорий под застройку. С тех пор мэрия не оставляет надежд отвоевать потерянные рычаги управления.
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