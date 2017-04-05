Свердловский министр инвестиций получил сразу двух заместителей 04 апреля в 14:45
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Нисковских уже определил им фронт работ.
У свердловского министра инвестиций и развития Дмитрия Нисковских появилось два заместителя: Александр Породнов и Василий Соснин. Указ об их назначении подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики.
Александр Породнов, ранее занимавший в министерстве пост директора департамента по развитию предпринимательства и туризма, будет курировать инвестиционную политику. В региональном правительстве Породнов работает с 2009 года: сначала в министерстве международных и внешнеэкономических связей, затем в минэкономики. Инвестиционным направлением он занялся в 2014 году, когда в кабмине было сформировано профильное ведомство.
Василий Соснин будет отвечать за создание инфраструктуры для бизнеса, включая развитие индустриальных парков, территорий опережающего развития, а также за проекты в сфере государственно-частного партнерства. Примечательно, что ранее Соснин к госслужбе отношения не имел - 35 лет работал в лесопромышленном комплексе (с 2004 года на руководящих должностях).
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