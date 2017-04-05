В связи с утратой доверия.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Соответствующий указ подписан 4 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым главой Республики может стать секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов.

Александр Соловьев был этапирован в Москву сегодня утром. Его подозревают в получении взятки на 139 миллионов рублей. Согласно материалам уголовного дела, главе Республики приплачивали коммерсанты, занимающиеся строительством мостовых переходов через Каму и реку Буй у города Камбарка. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную оперативную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий на геологическое изучение участка недр, разведку, добычу песка и песчано-гравийной смеси, передает "Уралиинформбюро".

Сегодня также был задержан начальник ГУП "Удмуртавтодор" Александр Корепанов. А минувшей осенью арестовали тезку главы Удмуртии – заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Александра Соловьева. Против него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), чиновника посадили под домашний арест.

Стоит отметить, что Александр Корепанов, возглавляющий "Удмуртавтодор", считается близким другом главы Удмуртии, а также его младшей дочери Юлии Башковой, которая занимает пост замминистра дорожного хозяйства Республики. А старшая дочь Евгения Сирик является владелицей ООО "Нерудпром", занимающегося разработкой гравийных и песчаных карьеров.