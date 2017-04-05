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Свердловские власти ввели в ступор пенсионеров04 апреля в 19:35

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Компенсацией за оплату капремонта.

Областной закон "О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" не понятен свердловским пенсионерам. С таким заявлением на заседании комитета регионального ЗакСо по соцполитике выступил депутат Евгений Зяблицев, сообщает "Уралинформбюро".

"Закон, конечно, хороший. Но был принят перед выборами (2016 года – прим.ред.) и частично носил предвыборный характер. Сначала пенсионеры встретили закон очень позитивно, обрадовались очередной льготе. Однако когда разобрались, что они вынуждены выбирать между льготой на коммунальные услуги, оплату жилого помещения и компенсацией по капремонту, конечно, выбрали коммунальные услуги, потому что они в разы больше", - подчеркнул народный избранник.

Как пояснила исполняющая обязанности министра соцполитики Среднего Урала Елена Лайковская, введенная в прошлом году льгота предназначалась пенсионерам, которые до этого не получали поддержку по другим основаниям. Например, труженикам тыла или ветеранам труда взносы на капремонт наравне с оплатой коммунальных услуг и жилого помещения компенсируются с декабря 2014 года. В тексте прошлогоднего закона об этом четко написано, уверила чиновница.

"Я, пожалуй, не соглашусь с этим, - поддержал коллегу депутат Владимир Радаев. – Пришел ко мне 80-летний дед – он рукой с пачкой документов трясет и ничего не понимает. Как я ему должен объяснить? Это у нас российская болезнь – законы писать так, чтобы никто ничего не понимал".

Лайковская, впрочем, не пошла на поводу у депутатов – чиновница отметила, что законопроект составлен в соответствии с аналогичным на федеральном уровне. При этом на местах с пенсионерами ведется разъяснительная работа, заверила она.

Закон "О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт" вступил в силу в июле 2016 года. По состоянию на начало нынешнего года льгота предоставлена 5393 пенсионерам. На это было потрачено чуть более 6 миллионов рублей, при этом в областном бюджете была запланирована значительно большая сумма – 80,37 миллиона рублей.

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