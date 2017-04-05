К Новикову пришло международное признаниеСегодня в 08:52
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Из-за истории с домиками в Екатеринбурге.
На расследование "Уралинформбюро" о сомнительной передаче в пользование худрука Театра эстрады Александра Новикова исторических особняков в центре Екатеринбурга появилась первая реакция. Руководитель только что открытого екатеринбургского отделения "Трансперенси Интернешнл – Россия" Екатерина Петрова заверила, что планирует вплотную заняться проверкой изложенных фактов. Корреспонденты агентства также обратились за комментариями по данной ситуации к народным избранникам.
Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Альшевских:
- Эта история говорит о том, что региональное Заксобрание, Счетная палата должны более внимательно относиться к подобным сделкам. Сдача в аренду областного имущества это один из источников доходов бюджета.
В данном случае, вероятно, ничего противозаконного нет. Иначе правоохранительные органы должны были бы обратить внимание. Но это вопрос к ним. Не думаю, что у нас сотни организаций, которые занимаются помощью детям. Их максимум десятки – вполне можно каждую в "ручном режиме" проверить и выяснить, кто чем занимается в реальности.
Депутат Заксбрания Свердловской области от КПРФ Вячеслав Вегнер:
- Вопрос тут только один возникает, к прокуратуре: как так получается, что без каких-либо конкурсных процедур передаются лучшие здания в городе, на ремонт которых к тому же потрачены деньги из областного бюджета? Что это у нас за заслуженный деятель культуры такой завелся, что ему такие преференции?
Депутат гордумы Екатеринбурга от "Гражданской платформы" Константин Киселев:
- Думаю, что расследование надо обязательно продолжить – мне пока недостаточно информации для выводов.
В последнее время вообще наметилась нехорошая система. Вот, на последнем заседании гордумы тоже утверждали передачу здания - объекта культурного наследия на Карла Маркса за 8 миллионов рублей, отремонтированного за счет бюджета.
Экс-депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Артюх:
- Я всегда активно критиковал МУГИСО во время своей работы в Заксобрании. Расследования, которые мы проводили, в том числе и по линии "Честных закупок" (проект ОНФ - прим.ред.), показывали, что МУГИСО неэффективно управляет госсобственностью. И я говорил, что такой объем участков, зданий, акций должен приносить в бюджет гораздо больший доход, чем заявляется.
Руководитель екатеринбургского отделения международной организации по борьбе с коррупцией "Трансперенси Интернешнл – Россия" Екатерина Петрова:
- Если коммерческие фирмы Новикова 5 лет находились в этих помещениях, а сейчас ему и вовсе передали их безвозмездно под какой-то благотворительный фонд, который фактически не ведет деятельности, то я вижу в этом коррупционную составляющую. И обязательно буду выяснять, что думает по этому поводу прокуратура.
"Уралинформбюро" по материалам статьи "Жадность Новикова погубит Козицына" направило запрос заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Пономареву.
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