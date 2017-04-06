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Прокуратуру Копейска возглавил бывший сыщик05 апреля в 11:45

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Из Сатки.

Вслед за главой городского округа в Копейске сменился прокурор. Пост доверили Андрею Горожанкину, с 2008 года возглавлявшему надзорное ведомство в Сатке, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Помимо органов прокуратуры, Горожанкин успел отметиться в рядах СКР – с момента образования регионального следственного управления до 2008 года он руководил следственным отделом все в той же Сатке.

Под его началом Саткинская городская прокуратура четырежды признавалась лучшей на Южном Урале.

Следует напомнить, что 22 марта Копейск возглавил Владимир Можин – бывший первый зампрокурора Южного Урала. Его единственным соперником в борьбе за пост был директор по развитию территорий АНО "Центр кластерного развития Челябинской области" Павел Демин.

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