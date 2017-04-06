В пику Навальному.

Ряд масштабных антитеррористических митингов на территории России планирует провести 8 апреля администрация президента РФ. Об этом со ссылкой на источники в Кремле и "Единой России" сообщает "Коммерсантъ".

По сведениям издания, задача по организации мероприятий ставится перед губернаторами, те в свою очередь раздают поручения главам муниципалитетов. Основными площадками станут города, где прошли митинги против коррупции "под флагом" оппозиционера Алексея Навального.

На Среднем Урале 26 марта митинговали оба крупнейших города – Екатеринбург и Нижний Тагил. По поводу антитеррористического мероприятия в уральской столице в министерстве общественной безопасности Свердловской области не смогли оперативно предоставить комментарий – нужный специалист на момент запроса "Уралинформбюро" отсутствовал.

При этом бывший лидер свердловских "Патриотов России" Сергей Ярутин уже подал заявку на проведение схожего по тематике митинга 16 апреля на площади Труда. По словам политика, планируется поднять вопрос об отмене моратория на смертную казнь для террористов и осужденных по ряду других особо тяжких статей.

"Если все-таки власть примет решение 8 апреля проводить, я не исключаю, что мы, наверное, тоже переместимся с ними на эту дату и готовы будем сделать что-то совместное. Это просто логичней будет", - добавил Ярутин.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила сообщили, что на сегодняшний день никаких заявок на проведение антитеррористического митинга нет, однако не исключено, что соответствующий запрос появится – на 6 апреля запланировано заседание антитеррористической комиссии при главе города.

Между тем информацию о проведении мероприятий со ссылкой на свои источники подтверждает и РБК. Причем, как сообщается, перед властями на местах стоит задача собрать как можно более массовые акции. Предполагается, что на улицы, как водится, выведут бюджетников.

3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошел теракт, унесший жизни 14 человек. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным следствия, смертником был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.