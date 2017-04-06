К выборам губернатора.

Принять участие в грядущих выборах губернатора Свердловской области сможет практически любой желающий. Согласно предоставленным областной избирательной комиссией по запросу "Уралинформбюро" цифрам, в городах региона достаточно независимых депутатов для преодоления муниципального фильтра как минимум двумя кандидатами, оппозиционными к "партии власти".

По состоянию на 5 апреля 2017 года в муниципалитетах Среднего Урала насчитывается 1478 депутатов. 311 из них не имеют вообще никакой партийной принадлежности. Учитывая, что для преодоления муниципального фильтра претенденту на пост главы региона необходимо заручиться поддержкой 126 народных избранников (7,9% от общего числа), этого с лихвой хватит на двоих претендентов.

Кроме того, в регионе лишь 270 депутатов были избраны по партийным спискам. Именно они, по словам экспертов, обязаны голосовать по "велению" своей партии. 1277 избирались по мажоритарным округам и в силу своего статуса относительно независимы от партийных решений и потенциально способны подержать любого кандидата, который сумеет с ними договориться.

При этом формально к той или иной партии принадлежат 1167 муниципальных депутатов: 942 от "Единой России", 88 от "Справедливой России", 72 от КПРФ, 36 от ЛДПР, 10 от "Российской партии пенсионеров за справедливость", 6 от "Яблока", 3 от "Гражданской платформы", 3 от "Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России", 3 от "Зеленых", 2 от "Родины" и 2 от "Патриотов России".

Стоит отметить, что ранее "Уралинформбюро" запрашивало данные о численности депутатов в муниципалитетах у самих партий. Почти у всех данные расходятся с цифрами избиркома. Так, в ЕР уверены, что у них 1440 депутатов, СР – 91, КПРФ – 82, "Яблоко" – 5. И только у ЛДПР данные полностью совпали – 36 депутатов.



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