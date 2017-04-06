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У экс-супруги Путина нашли виллу на 7 миллионов евро05 апреля в 18:48

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Во Франции.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружил у бывшей жены президента РФ Владимира Путина дорогостоящую виллу "Сюзанна" во французском городе Англет. Владельцем роскошной недвижимости значится бизнесмен Артур Очеретный, предположительно ставший новым супругом Людмилы Шкребневой-Путиной.

Согласно данным расследования, площадь виллы составляет 450 квадратных метров, куда входит четыре спальни, гостиная и столовая с выходом на террасу, музыкальная комната и бильярдная, передает "Уралинформбюро". "Сюзанну" окружает просторный парк в 5 тысяч квадратных метров с открытым бассейном, ее окна выходят прямо на Атлантический океан, а вокруг расположены поля для гольфа. В объявлении о продаже виллы от 2013 года указана стоимость 6-7 миллионов евро, а кадастровая оценка особняка составляет 5,4 миллиона.

Стоит отметить, что в OCCRP так и не смогли выяснить, откуда Очеретный взял деньги на такую роскошь: он много лет занимался бизнесом, но не слишком удачно. При этот автор расследования указывает на тот факт, что его фонд "Центр развития межличностных коммуникаций" среди прочего получает деньги от государства и госкомпаний. К примеру, в 2012 году "дочка" РЖД перевела организации 25 миллионов рублей.

Напомним, что о разводе главы государства с женой стало известно в 2013 году. В январе 2016-го федеральные журналисты выяснили, что новым супругом Людмилы Шкребневой-Путиной стал Артур Очеретный.

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