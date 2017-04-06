У экс-супруги Путина нашли виллу на 7 миллионов евро05 апреля в 18:48
- Текст
Во Франции.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружил у бывшей жены президента РФ Владимира Путина дорогостоящую виллу "Сюзанна" во французском городе Англет. Владельцем роскошной недвижимости значится бизнесмен Артур Очеретный, предположительно ставший новым супругом Людмилы Шкребневой-Путиной.
Согласно данным расследования, площадь виллы составляет 450 квадратных метров, куда входит четыре спальни, гостиная и столовая с выходом на террасу, музыкальная комната и бильярдная, передает "Уралинформбюро". "Сюзанну" окружает просторный парк в 5 тысяч квадратных метров с открытым бассейном, ее окна выходят прямо на Атлантический океан, а вокруг расположены поля для гольфа. В объявлении о продаже виллы от 2013 года указана стоимость 6-7 миллионов евро, а кадастровая оценка особняка составляет 5,4 миллиона.
Стоит отметить, что в OCCRP так и не смогли выяснить, откуда Очеретный взял деньги на такую роскошь: он много лет занимался бизнесом, но не слишком удачно. При этот автор расследования указывает на тот факт, что его фонд "Центр развития межличностных коммуникаций" среди прочего получает деньги от государства и госкомпаний. К примеру, в 2012 году "дочка" РЖД перевела организации 25 миллионов рублей.
Напомним, что о разводе главы государства с женой стало известно в 2013 году. В январе 2016-го федеральные журналисты выяснили, что новым супругом Людмилы Шкребневой-Путиной стал Артур Очеретный.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
05 апреля в 20:48
Свердловский избирком пересчитал свердловских депутатов
К выборам губернатора.05 апреля в 20:18
В Екатеринбурге на ребенка набросился пес со стройки
Охранники собаку "не признали".05 апреля в 19:50
"Гроза с Пионерского" приговорен к двум годам колонии
Суд признал его виновным по трем статьям.05 апреля в 19:32
К екатеринбургским водителям "приклеятся" штрафы
500-рублевые.05 апреля в 19:27
Российскую подземку защитят группы быстрого реагирования
Новые формирования заменят полицию.05 апреля в 19:17
Отмена десяти маршрутов посеяла панику среди екатеринбургских перевозчиков
Реформу проводят втихомолку.05 апреля в 19:07
На Ямале воспитанники школы-интерната избили учителей
Педагоги пожаловались губернатору.05 апреля в 19:02
В Тюмени водитель автобуса сел на 3,5 года за гибель пассажиров
Его отправили в колонию-поселение.05 апреля в 18:58
Пострадавшую при взрыве в Санкт-Петербурге сургутянку выписали
Ей потребуется психологическая помощь.05 апреля в 18:57
Минпромторг сэкономит на "ИННОПРОМе"
Относительно прошлого года.05 апреля в 18:55
В Екатеринбурге стартует суд по делу об отравлении детей крысиным ядом
6 апреля.05 апреля в 18:53
На Ямале казаха заподозрили в убийстве приятеля
Его задержали.05 апреля в 18:48
У экс-супруги Путина нашли виллу на 7 миллионов евро
Во Франции.05 апреля в 18:33
Уснувший водитель маршрутки устроил ДТП в Ревде
Медосмотр мужчина не проходил.05 апреля в 18:25
Принятый за питерского террориста мусульманин уволен с работы в Югре
Его жизнь стала невыносимой.
Главные новости
- 05 апреля в 19:50"Гроза с Пионерского" приговорен к двум годам колонии
- 05 апреля в 18:25Принятый за питерского террориста мусульманин уволен с работы в Югре
- 05 апреля в 15:46Мэрия Екатеринбурга не справится со школьной задачей от Путина
- 05 апреля в 12:18Батарейки просят рубля
- 05 апреля в 08:25Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга
Аналитика
Батарейки просят рубля
На утилизацию.
Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга
Если их отчислят из школы.
Лимонами на Ямале сыт не будешь
За 20 миллиардов.