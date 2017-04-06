Госдума встала стеной за Дмитрия МедведеваСегодня в 08:06
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Защитив от проверки по следам Навального.
Госдума России наотрез отказалась организовать проверку по данным расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Решение было принято 5 апреля 2017 года на пленарном заседании нижней палаты, передает "Уралинформбюро".
За проверку выступали депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков. Однако поддержки не нашли.
Председатель профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший первый замглавы СК РФ Василий Пискарев подчеркнул, что по роду своей предыдущей работы он неоднократно разбирался с материалами, поступавшими от ФБК Алексея Навального.
"Ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, не имело и не имеет ничего общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией", - пояснил он.
В фильме ФБК, появившемся в Интернете в начале марта, утверждается, что премьер-министр РФ может быть причастен к коррупционным схемам посредством некоммерческих фондов "Дар", "Градислава" и "Соцгоспроект". Они якобы юридически владеют имуществом Медведева: домами на Рублевке, в Плесе, курском селе Мансурово, сочинской резиденцией "Псехако" на Красной Поляне. Также в "империю" включены виноградники в Тоскане и Анапе, дворец в Санкт-Петербурге и две яхты.
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ворон ворону глаз не выклюетответить
А когда сей орган встанет стеной за простых россиян, кормящих её?!ответить
никогда!ответить
"Рука руку моет!" Своих не сдают!!!ответить
действительно, КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ, одна шайка рука руку моет. у них правды не найдешь. всех менять начиная с Путина.ответить
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