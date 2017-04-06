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Генпрокуратура Украины вызвала главу ЦПКиО Екатеринбурга на допросСегодня в 17:10

Шадрин не спешит паковать чемоданы.

Директор Екатеринбургского парка культуры и отдыха имени Маяковского, депутат гордумы Роман Шадрин вызван на допрос в Генпрокуратуру Украины. Накануне ему пришла повестка с вызовом на 5 апреля, подтвердил "Уралинформбюро" помощник парламентария Михаил Юланов. В случае невыполнения требований Шадрина угрожают доставить в принудительном порядке.

Директор ЦПКиО готовит ответ надзорному ведомству Незалежной. Он укажет на то, что вообще-то россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет запрещен въезд в Украину. Более того, Шадрин находится под санкциями.

Как сообщалось ранее, главная военная прокуратура Украины объявила Шадрина в розыск 29 марта. Отставного генерала подозревают в участии в террористической организации, ведении агрессивной войны и отдаче приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением. По данным ГПУ, Шадрин вел преступную деятельность с октября 2014 по август 2015 года, "будучи так называемым замглавы Министерства госбезопасности террористической организации ЛНР".

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3 комментариев из 3 | смотреть все
Елена Сегодня в 17:48

А он действительно находился в это время на территории Украины(ДНР или ЛНР)? Если всё это правда, тогда чему удивляться? Только как тогда этот человек стал директором ЦПКиО Екатеринбурга? А главный вопрос: За какие заслуги?

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Вик Сегодня в 17:59

Однако, что они курят ?

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marek Сегодня в 18:14

Уже никаких предположений, точно установлено в сбу курят спайс.

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