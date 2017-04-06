При оценке знаковых строительных проектов.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев согласился перераспределить полномочия по утверждению строительных проектов между областным и городскими градсоветами. Об этом 6 апреля на заседании градсовета уральской столицы рассказал сити-менеджер Александр Якоб, передает "Уралинформбюро".

Предложение обсуждать значимые проекты сначала на уровне муниципалитетов, а затем уже на областном прозвучало 31 марта в резиденции губернатора в ходе дискуссии по поводу "Екатерининского парка" - проекта компании "Премьер", которая собирается возвести жилой комплекс на месте бывшей промзоны завода "Уралтрансмаш" (квартал улиц Свердлова, Азина, Мамина-Сибиряка и Шевченко). Идею забрать у области "право первой ночи" высказал глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин.

"Я обсудил с губернатором этот вопрос и предложил подготовить и направить конкретные предложения, какие объекты и в какой последовательности рассматривать, - сообщил сити-менеджер, - Губернатор дал согласие". Таким образом, муниципалитеты надеются снова получить контроль над знаковыми для городов строительными проектами, а некоторые из них утверждать единолично, не дожидаясь губернаторской визы.