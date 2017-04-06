Ожидаемо.

Заместитель главы Каслей Дмитрий Дерябин получил полномочия своего шефа Юрия Скулыбердина, подавшего в отставку. Такое решение 6 апреля принял совет депутатов городского округа, рассказали "Уралинформбюро" в городской администрации.

Ранее председатель думы Каслинского муниципального района Лариса Лобашова называла это назначение закономерным, ведь Дерябин давно работает в городской администрации и знает хозяйство как никто другой.

Градоначальник Каслей подал в отставку в след за своим коллегой, главой района Александром Грачевым. Основной причиной стала неспособность местных чиновников завершить проект строительства фильтровальной станции, которая должна была обеспечить город чистой питьевой водой.