Вслед за кроссовками Медведева.

Сторонники Алексея Навального распространяют в соцсетях фейковую информацию, которая дискредитирует митинги против терроризма, запланированные на 8 апреля 2017 года в российских городах-миллионниках.

Источник вброса - выпускница педагогического института Ольга Ильиных-Соколова, представляющаяся "членом студенческого отряда проводников "Авангард". На своей странице в Facebook она заявила, что администрация губернатора Свердловской области спустила по молодежным организациям разнарядку о принудительном приводе студентов на акцию в Екатеринбурге.

Руководству стройотрядов якобы раздают указания привести по 12-14 человек, а в общей сложности на митинг должно явиться 1000 студентов. Скрин переписки в мессенджере О.Ильиных-Соколова выложила на своей странице. Новость подхватили СМИ, за ними активисты Алексея Навального. Позже публикация была удалена из Facebook.

В областном отделении Росмолодежи, которой подчиняются студенческие стройотряды, факты принудиловки отрицают.

Стоит отметить, что у экспертов "Уралинформбюро" возник ряд вопросов относительно реальности представительницы стройотряда. Страница Ольги в Facebook зарегистрирована 28 марта 2017 года. Первые публикации были посвящены поддержке Алексея Навального и рекламе его штаба в Екатеринбурге.

"Мы видим человека, состоящего в группе "Сторонники Навального". Судя по скринам, общение велось через "ВКонтакте". Находим там ту же группу и единственный вариант - Ольгу Соколову. И видим, что она закончила РГППУ в 1996 году, живет в Санкт-Петербурге. Среди друзей у нее там мало молодежи. Возникает вопрос: кто ей мог эту переписку прислать, не могли ли эту переписку нарисовать и почему она пишет "у нас в Екатеринбурге"?" - прокомментировал скрин политтехнолог Платон Маматов, специализирующийся на работе с соцсетями.

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