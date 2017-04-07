Сам он остался в команде.

Состав градсовета Екатеринбурга существенно обновился. Из него ушли зампредседателя комитета по транспорту мэрии Сергей Яскевич, архитекторы Павел Гордеев и Эдуард Кубенский, передает "Уралинформбюро".

Среди новичков - главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков, руководитель МБУ "Мастерская генерального плана" Руслан Габдрахманов, начальник отдела охраны объектов культурного наследия областного Управления госохраны объектов культурного наследия Светлана Ильина, глава аналитического отдела УралНИИпроекта, зампредседателя регионального отделения ВООПиК Юрий Курашов, гендиректор ООО "Эфес" Алексей Белоусов, директор "Проектного бюро Р1" Дмитрий Реутт.

Председателем градсовета остался Михаил Вяткин. Горадминистрацию в совете, как и прежде, представляют вице-мэр по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Белышев, председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова, главный художник города Дмитрий Фогель и замначальника городского департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Сергей Косенко.

Состав архитектурного сообщества также не претерпел никаких изменений. Это главный архитектор региона Владимир Вениаминов, руководитель творческой мастерской ИП "Демидов" Борис Демидов, директор филиала УралНИИпроекта Александр Долгов, глава "Архитектурного бюро Владимира Кагановича" Владимир Каганович, председатель правления свердловского отделения Союза архитекторов России Сергей Алейников, член Союза архитекторов России Алексей Куковякин и бывший главный архитектор города Тимур Абдуллаев. Член Совета Федерации Аркадий Чернецкий остался в градсовете в качестве независимого эксперта.