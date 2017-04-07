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Мэра Киева Кличко отправят в отставкуСегодня в 08:10

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По воле народа.

В Киеве собирают подписи за отставку Виталия Кличко с поста мэра столицы Украины. Этим занимается инициативная группа территориальной общины города, в которую вошли 86 общественных активистов, сообщает портал Depo.ua.

По мнению ее представителей, мэр Киева управляет городом "по остаточному принципу" и равнодушен к проблемам столицы и мнению местной общины

Фактически киевляне запускают единственный возможный законный механизм отзыва мэра и досрочного прекращения его полномочий - это процедура отставки по народной инициативе.

Инициативной группе необходимо заручиться поддержкой 393 тысяч человек. После этого подписные листы с соответствующим заявлением будут направлены в горизбирком.

Следует отметить, что Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 25 мая 2014 года, 25 октября 2015 года он был переизбран, передает "Уралинформбюро". Вопросы к нему копились давно. Большинство считает, что Кличко равнодушен к проблемам города.

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