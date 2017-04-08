Башар Асад сдает позиции.

США в ночь на 7 апреля выпустили 59 ракет Tomahawk по авиабазе сирийских правительственных сил Аш-Шайрат, сообщают западные СМИ. Есть жертвы среди военных и мирного населения. Боевики оппозиции воспряли духом и ждут продолжения ударов.

Российских граждан среди пострадавших нет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

Обстрел авиабазы стал реакцией на химическую атаку, которой 4 апреля подвергся город Идлиб. Тогда как минимум 70 человек погибли и около 500 получили ранения. Американцы винят в произошедшем официальный Дамаск. Президент США Дональд Трамп решил усилить давление на сирийского лидера Башара Асада.

С действиями Штатов солидарны Израиль, Великобритания, Австралия, передает "Уралинформбюро".

Президент России Владимир Путин, напротив, считает их "агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом".