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Югорские эсеры вернут партбилеты Миронову почтой07 апреля в 18:07

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По-другому не сдать.

Ячейка "Справедливой России" в Югорске объявила о выходе из партии, но сдавать партбилеты некуда – исполком в ХМАО приказал долго жить. 7 апреля 2017 года эсеры опубликовали открытое обращение к своему лидеру Сергею Миронову.

"Эта история длится уже несколько месяцев, – сообщил "Уралинформбюро" депутат гордумы Югорска Антон Пантин. – Все члены местного отделения написали заявления о выходе из партии, но передать их некому, поскольку в декабре 2016-го уволились все члены регионального исполкома. Мы ждали помощи от главы реготделения Сердюкова (депутат Госдумы Михаил Сердюков – прим. ред.), но он то в Югре, то в Москве и до нас никак доехать не может. Пришлось отправить заявления в столицу и одновременно обратиться к Миронову".

По словам бывших эсеров, попрощаться со "Справедливой Россией" их вынудил игнор со стороны Сердюкова. Он не взаимодействует с местными отделениями и не помогает однопартийцам на муниципальных выборах.

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