Молодежь используют втемную.

Никита Михалков назвал Ельцин-Центр Меккой для недовольных сегодняшним политическим строем. Речь об этом кинорежиссер завел в очередном выпуске авторской программы "Бесогон ТВ" на телеканале "Россия 24", передает "Уралинформбюро".

По мнению Михалкова, в Ельцин-Центре романтизируют 90-е годы. Поводом для новой волны критики стали митинги, прокатившиеся по России 26 марта. Российскую молодежь, имеющую слабое представление о ельцинской эпохе, пытаются втемную использовать нынешние "попы Гапоны", уверен председатель Союза кинематографистов РФ.

"Если они прут в Ельцин-Центр, то им расскажут, как было хорошо в 90-е годы, как было прекрасно в эти годы, какая была свобода, какая была чистота. И не покажут им о том, что 80% всего вооружения страны было распилено и продано, остановили заводы, и люди, которые обладали гениальными возможностями, мозгами и умением, вынуждены были торговать бананами. Им это не расскажут, они об этом не знают. Именно поэтому в Екатеринбурге приходят митинговать против сегодняшнего строя к Ельцин-Центру! Не к дому правительства, не к административным зданиям, не туда. Это их Мекка, это знамя свободы", - заявил Михалков.

Лауреат премии "Оскар" и ранее нелестно отзывался о Ельцин-Центре, где, по его словам, ежедневно осуществляются "инъекции разрушения самосознания людей" и "каждый день сотни детей ходят туда, получают этот яд". Тирада Михалкова, который он разразился в декабре 2016 года, вызвала широкий общественный резонанс – прокомментировать ситуацию пришлось даже президенту РФ Владимиру Путину.



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