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Михалков: Ельцин-Центр – Мекка для недовольных строем10 апреля в 11:19

Молодежь используют втемную.

Никита Михалков назвал Ельцин-Центр Меккой для недовольных сегодняшним политическим строем. Речь об этом кинорежиссер завел в очередном выпуске авторской программы "Бесогон ТВ" на телеканале "Россия 24", передает "Уралинформбюро".

По мнению Михалкова, в Ельцин-Центре романтизируют 90-е годы. Поводом для новой волны критики стали митинги, прокатившиеся по России 26 марта. Российскую молодежь, имеющую слабое представление о ельцинской эпохе, пытаются втемную использовать нынешние "попы Гапоны", уверен председатель Союза кинематографистов РФ.

"Если они прут в Ельцин-Центр, то им расскажут, как было хорошо в 90-е годы, как было прекрасно в эти годы, какая была свобода, какая была чистота. И не покажут им о том, что 80% всего вооружения страны было распилено и продано, остановили заводы, и люди, которые обладали гениальными возможностями, мозгами и умением, вынуждены были торговать бананами. Им это не расскажут, они об этом не знают. Именно поэтому в Екатеринбурге приходят митинговать против сегодняшнего строя к Ельцин-Центру! Не к дому правительства, не к административным зданиям, не туда. Это их Мекка, это знамя свободы", - заявил Михалков.

Лауреат премии "Оскар" и ранее нелестно отзывался о Ельцин-Центре, где, по его словам, ежедневно осуществляются "инъекции разрушения самосознания людей" и "каждый день сотни детей ходят туда, получают этот яд". Тирада Михалкова, который он разразился в декабре 2016 года, вызвала широкий общественный резонанс – прокомментировать ситуацию пришлось даже президенту РФ Владимиру Путину.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Уточнение. Работала в 90-е на МЗиКе 10 апреля в 12:12

"люди, которые обладали гениальными возможностями, мозгами и умением, вынуждены были торговать бананами."

Небольшое уточнение. Тогда, в 90-х годах, бананов не было. Я тогда торговала прямо на заводе носками, ходила по цехам во время своего обеденного перерыва. Работала на заводе инженером. Зарплаты не было. Если продавалось несколько пар за день-это было супер. У рабочих в цехах тоже не было денег, но носки иногда, всё-таки, были нужны, изредка покупали. Ещё вместо зарплаты на МЗиКе давали водку, у меня всё пространство под диваном было заставлено водкой. Водка тогда была валютой. Кто говорил, что не будет брать водку вместо денег, тому начальство говорило: "Не хочешь-не бери, но денег не будет". Завод крышевал, да и сейчас крышует ОПС Уралмаш.

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