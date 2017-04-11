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Владимира Путина не допустили до выборов10 апреля в 13:09

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В Прикамье.

9 апреля в Пермском крае состоялись довыборы в представительные органы в муниципалитетах. Большую часть распределявшихся мандатов – 13 из 17 – взяли представители "Единой России", сообщает "Уралинформбюро".

Так, борьбу за место в земском собрании Ильинского муниципального района выиграла Татьяна Кондрякова. В земское собрание Частинского района прошла Галина Санникова.

В Кунгурском районе распределялось по 4 кресла в советах депутатов Неволинского и Сергинского сельских поселений. В первом случае 3 мандата взяли единороссы Надежда Олейник, Татьяна Вековшинина и Елена Горбунова, оставшийся достался самовыдвиженцу Григорию Василкову. Во втором случае депутатские корочки заполучили двое самовыдвиженцев – Любовь Заворохина и Михаил Шаров, а от "медведей" в совет прошли Лариса Артемьева и Сергей Карсаков.

Все 3 вакантных места в совете депутатов Ломовского СП Уинского района заняли единороссы – Светлана Гиниятова, Алина Мугинова и Лариса Макарова.

На довыборах в совет депутатов Спешковского СП Очёрского района победила самовыдвиженка Галина Тунева, в представительный орган также прошли трое "медведей": Елена Кипенская, Инна Нохрина и Дмитрий Вшивков.

Примечательно, что в последнем случае за мандат в качестве самовыдвиженца намеревался бороться 54-летний Владимир Валентинович Путин, работающий продавцом-консультантом в городе Очёр. Однако тезка президента РФ не прошел процедуру регистрации.

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