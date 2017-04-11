На пост мэра Арамиля рвутся "варяги"10 апреля в 16:50
- Текст
Местных в числе кандидатов нет.
До завершения приема документов от кандидатов на пост главы Арамильского городского округа остается фактически два дня – последний срок 12 апреля. При этом в числе четырех зарегистрированных претендентов до сих пор нет ни одного местного жителя, сообщили "Уралинформбюро" в гордуме.
На пост градоначальника Арамиля претендуют двое екатеринбужцев – помощник проректора Уральского государственного горного университета по экономике Дмитрий Варчак и пенсионер Александр Ширшов. Конкуренцию им готовы составить начальник управления министерства соцполитики Свердловской области по Сысертскому району Сергей Кожевников, проживающий в селе Патруши, и депутат гордумы "уральской Рублевки" Виталий Никитенко, возглавляющий МУП муниципально-коммунального хозяйства "Сысертское".
С 13 по 24 апреля конкурсная комиссия рассмотрит поданные кандидатами документы. Второй этап конкурса завершится до 18 мая. Ожидается, что новый глава городского округа будет избран на заседании думы до начала лета.
Действующий градоначальник Владимир Герасименко ранее заявил, что не намерен претендовать на еще один мэрский срок.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
10 апреля в 20:03
В поселке на Южном Урале побежала навозная вода
Власти ищут источник загрязнения.10 апреля в 20:00
В Нижнем Тагиле пропала 9-летняя девочка
Она не вернулась после уроков.10 апреля в 19:48
В Первоуральске подросток упал с 16 этажа
И погиб.10 апреля в 19:32
В Надыме на 3-месячного малыша рухнула ледяная глыба
Крышу не расчистили специалисты УК "КонсьержЪ".10 апреля в 19:29
Дания пытается остановить "Северный поток-2"
По политическим мотивам.10 апреля в 19:18
Мэрия Екатеринбурга выложит 4,4 миллиона за навороченные авто
Прямо с конвейера.10 апреля в 19:11
В центре Челябинска разгуливал медведь
Сам по себе.10 апреля в 19:04
Жителей Богдановича на день оставят без электричества
Из-за ремонта на сетях.10 апреля в 19:00
Россияне нагуляли аппетит к легковушкам
Впервые за 4 года.10 апреля в 18:55
Две беды муниципального фильтра
Депутаты и нотариусы.10 апреля в 18:48
Более половины россиян не готовы к паспортному контролю в соцсетях
Но согласны, что детям там не место.10 апреля в 18:45
На екатеринбургском ЗиКе нашли гранату
В полиции засекретили информацию о происшествии.10 апреля в 18:39
В Челябинске арестовали главу штаба Навального
За незаконный митинг.10 апреля в 18:34
В Ханты-Мансийске экстренно приземлился Boeing
В аэропорту его ждала скорая.10 апреля в 18:30
Более 400 сотрудников Серовского рудника попали под сокращение
Часть из них уже обратилась в службу занятости.
Главные новости
- 10 апреля в 18:55Две беды муниципального фильтра
- 10 апреля в 18:29"Черные риелторы" в Екатеринбурге получили 76,5 лет тюрьмы
- 10 апреля в 16:59В Тюмени подросток погиб в погоне за экстремальным селфи
- 10 апреля в 16:27В Екатеринбурге начальника из ГУ МВД поймали пьяным за рулем
- 10 апреля в 14:54В больнице Омска ребенок умер после укола лидокаина
Аналитика
Личное дело санитарки с "уткой"
Требует пересмотра.
"Народный фронт" уперся в мистику
Российской действительности.
Ройзман решил стать Росселем
Смеяться разрешается.