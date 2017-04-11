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На пост мэра Арамиля рвутся "варяги"10 апреля в 16:50

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Местных в числе кандидатов нет.

До завершения приема документов от кандидатов на пост главы Арамильского городского округа остается фактически два дня – последний срок 12 апреля. При этом в числе четырех зарегистрированных претендентов до сих пор нет ни одного местного жителя, сообщили "Уралинформбюро" в гордуме.

На пост градоначальника Арамиля претендуют двое екатеринбужцев – помощник проректора Уральского государственного горного университета по экономике Дмитрий Варчак и пенсионер Александр Ширшов. Конкуренцию им готовы составить начальник управления министерства соцполитики Свердловской области по Сысертскому району Сергей Кожевников, проживающий в селе Патруши, и депутат гордумы "уральской Рублевки" Виталий Никитенко, возглавляющий МУП муниципально-коммунального хозяйства "Сысертское".

С 13 по 24 апреля конкурсная комиссия рассмотрит поданные кандидатами документы. Второй этап конкурса завершится до 18 мая. Ожидается, что новый глава городского округа будет избран на заседании думы до начала лета.

Действующий градоначальник Владимир Герасименко ранее заявил, что не намерен претендовать на еще один мэрский срок.

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