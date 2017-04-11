×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске арестовали главу штаба Навального10 апреля в 18:39

  • Текст

За незаконный митинг.

Руководителя предвыборного штаба Алексея Навального в Челябинске Алексея Табалова арестовали на 10 суток. По словам пресс-секретаря Центрального районного суда города Натальи Прохоровой, поводом для вынесения такого постановления стала организация несанкционированного митинга на Алом Поле 26 марта.

На время ареста Табалова заменит его помощник Кирилл Артюхов. Он пояснил "Уралинформбюро", что открытие штаба состоится в намеченный срок - 15 апреля: "Пока ничего не меняется, несмотря на то, что Алексея Табалова посадили на 10 суток. Хочу отметить, что мы связываем его арест именно с планами по открытию штаба".

Примечательно, что сегодня на свободу после 15 суток ареста за неповиновение полиции на антикоррупционном митинге в Москве вышел Алексей Навальный, который планирует принять участие в открытии своего штаба в Челябинске. Политик намерен провести большую пресс-конференцию и пообщаться с волонтерами.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Личное дело санитарки с "уткой"

Личное дело санитарки с "уткой"

Требует пересмотра.

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×