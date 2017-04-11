В Челябинске арестовали главу штаба Навального10 апреля в 18:39
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За незаконный митинг.
Руководителя предвыборного штаба Алексея Навального в Челябинске Алексея Табалова арестовали на 10 суток. По словам пресс-секретаря Центрального районного суда города Натальи Прохоровой, поводом для вынесения такого постановления стала организация несанкционированного митинга на Алом Поле 26 марта.
На время ареста Табалова заменит его помощник Кирилл Артюхов. Он пояснил "Уралинформбюро", что открытие штаба состоится в намеченный срок - 15 апреля: "Пока ничего не меняется, несмотря на то, что Алексея Табалова посадили на 10 суток. Хочу отметить, что мы связываем его арест именно с планами по открытию штаба".
Примечательно, что сегодня на свободу после 15 суток ареста за неповиновение полиции на антикоррупционном митинге в Москве вышел Алексей Навальный, который планирует принять участие в открытии своего штаба в Челябинске. Политик намерен провести большую пресс-конференцию и пообщаться с волонтерами.
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