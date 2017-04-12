Оттеснив оппозицию.

11 апреля 2017 года Заксобрание Свердловской области внесло поправки в Избирательный кодекс, которые могут повлиять на ход предстоящих выборов губернатора, сообщает "Уралинформбюро".

Первая касается порядка сдачи подписей муниципальных депутатов в поддержку претендентов. Сделать это теперь можно не в любой момент кампании, как это было ранее, а в промежутке от 55 до 45 дней до даты голосования. Тем самым, по задумке авторов инициативы, процедура упорядочивается.

"В прошлые годы, по опыту других кампаний, были случаи, когда кандидаты собирали подписи позже, но сдавали их раньше всех и за счет этого проходили регистрацию. Теперь этот процесс просто упорядочивается", - пояснил председатель законодательного комитета Заксобрания Владимир Никитин.

Особого отторжения объяснение В.Никитина у коллег не вызвало. Но две фракции все же выступили против. "Почему вы так боитесь конкурентных выборов? Это же весело, задорно, кампании проводятся, новые смыслы появляются. А теперь у нас вместо этого будут не кандидаты, а несколько мужчин среднего возраста, немножко беременных губернаторством. И все буду смотреть с момента выдвижения, как ребеночек там растет. Ведет себя слишком активно, вес набирает – все, в аборт уродца. Мы будем голосовать против", - обозначил позицию фракции эсер Андрей Жуковский.

"Из-за этой поправки снизится накал борьбы. Кандидаты теперь будут понимать, что в любой момент может быть принято решение об отказе в регистрации и будут вести кампании не в полную силу. Фактически агитация теперь будет вестись не с момента выдвижения, как раньше, а лишь после регистрации подписей в избиркоме. То есть на всю кампанию 40 дней остается вместо почти трех месяцев", - пояснил "Уралинформбюро" глава фракции КПРФ Александр Ивачев.

Вторая поправка касалась предоставления членам облизбиркома дополнительной льготы - субсидий на приобретение жилья. "Подчеркну, что это дает только право на получение субсидий. Предоставляться же они будут только, если в смете комиссии будут предусмотрены средства на это. Пока этих средств там нет", - уточнил В.Никитин. Стоит отметить, что очередное внесение поправок в областной бюджет, в ходе которого избиркому могут быть выделены дополнительные средства, ожидается в Заксобрании в середине осени, после окончания выборов губернатора.

Выборы главы Свердловской области пройдут в сентябре 2017 года. Ожидается, что на них выдвинутся три основных кандидата: действующий губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат Госдумы Александр Бурков.