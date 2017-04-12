С прицелом на выборы.

Экс-председатель "Российской партии пенсионеров за справедливость" Евгений Артюх заявил о скором выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" (РППСС). Бывший политик, ссылаясь на собственные источники, пояснил, что вопрос с большой долей вероятности уже решен.

"По имеющейся у меня информации изнутри РППСС и из других источников, практически решен вопрос о выдвижении Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области", - рассказал в социальной сети Facebook Евгений Артюх, отметив, что проблема прохождения муниципального фильтра перед кандидатом не встанет.

Сегодня Ройзман встречался с заместителем председателя центрального совета РППСС Владимиром Ворожцовым. В ходе этих переговоров, не исключает Артюх, и шла речь о его возможном выдвижении.

"Возможно в области в целях поднятия доверия к институту выборов и в преддверии президентской кампании хотят разыграть сценарий конкурентных выборов. А это значит, что помимо некоего и.о., который в любом случае появится в мае, мы получим кандидатов Ройзмана, Буркова. Все это очень будет напоминать выборы мэра Екатеринбурга в 2013 году", - резюмировал Артюх.

О своем намерении баллотироваться Ройзман публично объявил 30 марта. "Это будет тяжелая работа, это опасно, но если я сумею зарегистрироваться – я выиграю. Поэтому я очень внимательно смотрю, готовлю площадку, веду переговоры со сторонниками, по области проехал", – комментировал свое решение политик.