А Михалков-то не знает!

Ельцин-Центр, долг которого перед Средним Уралом уже вырос до 2,5 миллиарда рублей, понесло в большую торговлю – 21 апреля на первом этаже комплекса открывается супермаркет "Пятерочка". Торговые ряды займут добрых 1000 квадратных метров.

Если обратиться к информации на сайте Центра, основной его задачей является "сохранение, изучение и осмысление исторического наследия первого президента России в контексте политических и социальных событий 90-х". Там же говорится о том, насколько широка сфера интересов учреждения: поддержка образовательных, научно-исследовательских, благотворительных и культурных проектов. Но ни слова о коммерции.

А между тем бизнесмены с легкой руки руководства Ельцин-Центра "захватывают" помещения весьма рьяно. Начиная с января, на территории комплекса появились парфюмерная лавка, торгующий одеждой отечественных дизайнеров бутик, около полутора недель назад открылся "Связной", в планах – магазин цветов. Параллельно с этим в Центре работают рестораны "БарБорис" и "1991", киноклуб для любителей авторской и арт-хаусной фильмы. Чем не торговый центр?

"Все больше и больше мы видим, что Господь наказывает их за зло и горе, которые стране и народу принес Ельцин. Об этом как раз говорят их хаотичные действия и движения. Рестораны там есть, сейчас магазин "Пятерочка" открывают. Мое мнение, там осталось сегодня публичный дом открыть и это будет полный комплект ельцинской эпохи, – считает депутат областного Заксобрания Вячеслав Вегнер. - Если изначально Ельцин-Центр задумывался как некий музей, площадка для выступлений и собраний искусствоведов, ученых, сейчас это превратилось в обыкновенный рынок".

Куда более категорично в беседе с "Уралинформбюро" высказался коллега Вегнера по региональному парламенту Евгений Зяблицев: "Когда я был депутатом Госдумы, я голосовал за импичмент Ельцину. И считаю, что Ельцин-Центр области в принципе не нужен. А допустимо там открывать магазин или нет – не в том вопрос, существование самого Центра на мой взгляд стоит поставить под сомнение".

Впрочем, нашлось в депутатских рядах место менее резким суждениям. С одной, правда, оговоркой – долг области верните!

"Видимо, рассчитывают с продажи колбасы вернуть долг. В принципе, неплохо. Но, если серьезно, я бы не стал сильно сгущать краски. Мы должны прекрасно понимать, что это коммерческо-просветительский центр. Понятно, что руководство данного объекта или даже предприятия, скажем так, помимо того, что рассказывают об истории, преследуют цель заработать деньги, чтобы не ходить с протянутой рукой, чтобы, как минимум, объект сам себя окупал – надо и коммуналку платить, и зарплату сотрудникам", - отметил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

По мнению парламентария, руководители Ельцин-Центра имеют право заниматься чем угодно: "Лишь бы в рамках действующего законодательства. Остальное – вопросы морали, этики и лирики. Тем более, если это будет способствовать скорейшему возвращению долга Свердловской области, я только за".

В самом Ельцин-Центре не видят ничего предосудительного в массовом открытии торговых точек на площадях комплекса. Это необходимо для его дальнейшего развития и привлечения дополнительных источников финансирования, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе учреждения. Причем как выяснилось, Центр изначально проектировался не просто как музейно-выставочный, но деловой и торговый комплекс: "Эта часть концепции как раз находится сегодня в стадии реализации. Первые два этажа центра предполагали открытие, в том числе торговой галереи".

Получается, за 7 бюджетных миллиардов (5 из федерального бюджета и 2 из областного) на берегу городского пруда возвели очередной торгово-офисный центр. Пусть и не банальный – красиво замаскированный экспозициями о президенте Ельцине, но все же. Впору переименовывать в Ельцин-молл!

"Открытие продуктового магазина вписывается в стратегию развития ЕЦ. Теперь гости Центра смогут, возвращаясь домой после посещения наших программ, сделать необходимые покупки", - добавили в пресс-службе Ельцин-Центра.

Видимо, одной духовной пищи посетителям музея, по мнению руководства, мало. Да и напоминание о дефиците 1990-х приятных эмоций не несет – а о первом президенте в центре его имени либо хорошо, либо никак.