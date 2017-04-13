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В Белоярском в пятый раз провалились выборы мэра12 апреля в 15:28

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Депутаты саботируют голосование.

Гордума Белоярского в пятый раз не смогла избрать мэра. В заседании 11 апреля 2017 года, где проходило голосование, участвовали 18 парламентариев, сообщает "Уралинформбюро".

По словам депутата Владислава Гилева, Игорь Полуяктов набрал 8 голосов, Андрей Воробьев – 4. Для избрания необходимо было заручиться поддержкой 14 коллег. Часть бюллетеней в очередной раз оказалась испорчена.

Выбрать мэра гордума Белоярского пытается с февраля. Депутатам, в том числе и во фракции "Единой России", никак не удается договориться о едином кандидате.

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