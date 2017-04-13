Временно.

Дума Новоуральска определилась с кандидатурой временно исполняющего полномочия главы городского округа. На заседании 11 апреля было принято решение доверить пост депутату Николаю Винокурову, сообщает "Уралинформбюро".

В Новоуральске двуглавая система управления – администрацией руководит сити-менеджер, а главой ГО является председатель депутатского корпуса. Как правило, после ухода мэра до определения его постоянного преемника кресло градоначальника занимает вице-спикер.

Однако в данном случае депутаты сделали выбор в пользу председателя комиссии по соцполитике Николая Винокурова: он пенсионер и посвятит все свое время работе во главе городского округа. А зампредседателя думы Петр Ильин сможет уделять время руководству местным МУП "Водоканал".

Управлявший Новоуральском с 2012 года Владимир Машков покинул свой пост в начале апреля. Он продолжит свою карьеру в правительстве Калининградской области.



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