В облдуму.

В Тюменской области может быть снижено количество подписей, которое необходимо собрать жителям региона, чтобы внести на рассмотрение депутатов какую-либо идею. Бурная дискуссия о поправках в областной закон "О гражданской законодательной инициативе" разразилась 11 апреля на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению, передает "Уралинформбюро".

Сейчас, чтобы обратить внимание областных депутатов на ту или иную проблему, тюменцам под своей инициативой требуется собрать 3000 подписей. С предложением скорректировать документ выступили депутаты от всех трех оппозиционных парламентских партий. Изначально речь шла об уменьшении числа обязательных автографов до 300 – чтобы придать импульс общественным инициативам. Однако после жесткого противления единороссов оппозиция попыталась продавить идею с 1000 или 2000 подписей.

Впрочем, и этот вариант "медведей", занимающих 80% мест в облдуме, не устроил. По их мнению, оппозиция через жителей региона собирается продвигать свои инициативы. При этом идти в жесткий отказ представители ЕР не стали – вопрос решили обсудить с депутатами от всех фракций на рабочей группе, а затем повторно рассмотреть на заседании комитета.