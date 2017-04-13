Открывая штаб за штабом.

Алексей Навальный в конце этой недели совершит очередной вояж на Урал. 14 и 15 апреля откроются штабы оппозиционера в Тюмени и Челябинске. На обоих мероприятиях скандальный политик намерен присутствовать лично, передает "Уралинформбюро".

В планах Навального и встречи с местными журналистами, но где и когда - скажут только аккредитованным.

Начиная с февраля 2017 года, предвыборные штабы Алексея Навального открылись в 17 городах России, включая Екатеринбург. К июлю, по задумке команды политика, их количество должно вырасти в 4 раза.