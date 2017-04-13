Навальный зачастил на Урал12 апреля в 16:55
- Текст
Открывая штаб за штабом.
Алексей Навальный в конце этой недели совершит очередной вояж на Урал. 14 и 15 апреля откроются штабы оппозиционера в Тюмени и Челябинске. На обоих мероприятиях скандальный политик намерен присутствовать лично, передает "Уралинформбюро".
В планах Навального и встречи с местными журналистами, но где и когда - скажут только аккредитованным.
Начиная с февраля 2017 года, предвыборные штабы Алексея Навального открылись в 17 городах России, включая Екатеринбург. К июлю, по задумке команды политика, их количество должно вырасти в 4 раза.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
12 апреля в 20:09
Свердловские любители покера вошли в топ "азартного" рейтинга
Уральские картежники на 4 месте.12 апреля в 19:44
Улицу Татищева в Екатеринбурге закроют для автомобилистов
С 13 апреля.12 апреля в 19:27
Екатеринбуржец сорвал 2-милионный куш в лотерею
Но рекорд не побил.12 апреля в 19:04
Полицейским не разрешили стрелять в толпе людей
Закон отозван из Госдумы.12 апреля в 18:53
РЖД выпросили у государства 30 миллиардов рублей
На инвестпроекты.12 апреля в 18:38
Безработных собираются лишить бесплатной медицины
Пока прощупывается почва.12 апреля в 18:35
Циклон ударит по Свердловской области дождями и снегопадами
На уикенд.12 апреля в 18:31
В Екатеринбурге расчищают место для уральского "Эрмитажа"
На эти цели предусмотрено почти 22 миллиона.12 апреля в 18:28
На Екатеринбург прольется звездный дождь
В конце апреля.12 апреля в 18:27
Российских атомобилистов "пересадят" на новые паспорта летом
Электронные ПТС начнут оформлять с июля.12 апреля в 18:16
СКР взялся за поиски Ходорковского
Олигарха в России ждет СИЗО.12 апреля в 17:49
15-летний екатеринбуржец до смерти избил охранника ТСЖ
Школьника арестовали.12 апреля в 17:38
Южноуралец натравил питбуля на подростка
После драки.12 апреля в 17:35
На Центральном Увате добыта 5-миллионная тонна нефти
Готовится запуск еще двух месторождений.12 апреля в 17:30
Годовщину присоединения Крыма отметят выборами президента
Госдума дала добро.
Главные новости
- 12 апреля в 19:04Полицейским не разрешили стрелять в толпе людей
- 12 апреля в 17:4915-летний екатеринбуржец до смерти избил охранника ТСЖ
- 12 апреля в 15:17В Санкт-Петербурге скончался пострадавший при теракте в метро
- 12 апреля в 15:06Начальник УМВД по Екатеринбургу вырастет до руководителя главка
- 12 апреля в 14:41Екатеринбургских полицейских заподозрили в сговоре с похоронщиками
Аналитика
Барак свердловский предвыборный
В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.
Догнать и перегнать Москву
Предвыборные цели губернатора Куйвашева.
Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов
По требованию чиновников.