На губернаторских выборах.

В Пермском крае определился второй желающий побороться за пост губернатора региона. О намерении участвовать в кампании на специально созванной пресс-конференции 12 апреля сообщил председатель общественного движения "Выбор" Константин Окунев, передает "Уралинформбюро".

Общественник, неоднократно критиковавший предыдущих губернаторов, планирует идти на выборы самовыдвиженцем. Правда, только в том случае, если в краевое избирательное законодательство внесут необходимые правки (сейчас самовыдвиженцы не имеют права бороться за губернаторский пост). На прошлой неделе Окунев совместно с коалицией "За прямые выборы" обратился к врио главы региона Максиму Решетникову с просьбой инициировать внесение соответствующих корректив в закон "О выборах губернатора Пермского края".

"Я очень надеюсь, что Максим Геннадьевич не боится конкуренции и готов к обновлению регионального закона. Но то ли в силу излишней скромности, то ли еще по каким причинам пермский врио, как правило, не торопится реагировать на запросы общественников", - заметил Окунев, предположив, что инициативу, скорее всего, попытаются "заволокитить".

На этот случай, по словам оппозиционера, есть запасной вариант – договоренности о выдвижении от политической партии, которую он называть не стал.

Как бы то ни было, Максим Решетников - бесспорный фаворит губернаторской гонки за счет поддержки Кремля и "Единой Россией". Из числа других партий пока никто официально не представил своего кандидата.