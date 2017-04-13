Пока только по слухам.

Начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова прочат на место главы ГУ МВД по Пермскому краю. О большой вероятности такого исхода событий пишет местный портал PermNews.ru. По его данным, президент РФ Владимир Путин уже подписал приказ о переводе главного полицейского Прикамья Виктора Кошелева в Москву. При этом на официальном портале правовой информации такого документа нет.

Не подтверждают эту новость и в свердловском полицейском главке. "Мы не комментируем слухи, сослагательное наклонение и будущее время. Недавно у нас уже отправляли Игоря Трифонова в Карачаево-Черкесию..." - сказала "Уралинформбюро" заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Нина Пелевина.

Следует отметить, что в последнее время И.Трифонова уже несколько раз отправляли на "повышение". Однако он по-прежнему возглавляет УМВД уральской столицы.

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