И помочь в этом союзникам.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не допустит "цветных революций" внутри России и в других странах-членах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает "Уралинформбюро".

"Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир 24".

ОДКБ была создана в 1992 году. В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Организация занимается ликвидацией кризисных ситуаций, а также борется с международным терроризмом, незаконной миграцией и наркоторговлей.

Стоит отметить, что ранее об угрозах "цветных революций" на территории стран ОДКБ заявлял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.