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Выборы президента пройдут без открепительных удостоверений12 апреля в 17:07

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Механизм предварительно обкатают.

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении отмену открепительных удостоверений. Решение было принято на пленарном заседании 12 апреля, передает "Уралинформбюро".

Согласно проекту поправок, предполагается, что тем, кто не может проголосовать по месту регистрации, нужно будет не позже чем за 3 дня до выборов подать заявку в специальный Центр обработки обращений. В ней потребуется указать место пребывания на день голосования.

Ко второму чтению проекта Центризбирком должен прописать регламент работы участковых и территориальных комиссий.

Как пояснил зампред Центризбиркома Николай Булаев, новый выборный механизм планируют обкатать на довыборах в Госдуму в Ленинградской области, которые состоятся 10 сентября 2017 года. Окончательно же он должен заработать к выборам президента РФ в марте следующего года.

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