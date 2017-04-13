Годовщину присоединения Крыма отметят выборами президента12 апреля в 17:30
- Текст
Госдума дала добро.
Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении поправки, позволяющие назначить ближайшие выборы президента РФ (в 2018 году) на 18 марта. Решение было принято на заседании 12 апреля, передает "Уралинформбюро".
Согласно существующему положению, если дата голосования выпадает на неделю, включающую в себя нерабочий праздничный день, выборы должны быть перенесены на предыдущее воскресенье. Однако авторы проекта – сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков считают, что правильней переносить выборы на неделю позже. В случае 2018 года: с 11 на 18 марта - день возвращения Крыма в состав России.
Ранее позицию членов СовФеда поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
12 апреля в 20:09
Свердловские любители покера вошли в топ "азартного" рейтинга
Уральские картежники на 4 месте.12 апреля в 19:44
Улицу Татищева в Екатеринбурге закроют для автомобилистов
С 13 апреля.12 апреля в 19:27
Екатеринбуржец сорвал 2-милионный куш в лотерею
Но рекорд не побил.12 апреля в 19:04
Полицейским не разрешили стрелять в толпе людей
Закон отозван из Госдумы.12 апреля в 18:53
РЖД выпросили у государства 30 миллиардов рублей
На инвестпроекты.12 апреля в 18:38
Безработных собираются лишить бесплатной медицины
Пока прощупывается почва.12 апреля в 18:35
Циклон ударит по Свердловской области дождями и снегопадами
На уикенд.12 апреля в 18:31
В Екатеринбурге расчищают место для уральского "Эрмитажа"
На эти цели предусмотрено почти 22 миллиона.12 апреля в 18:28
На Екатеринбург прольется звездный дождь
В конце апреля.12 апреля в 18:27
Российских атомобилистов "пересадят" на новые паспорта летом
Электронные ПТС начнут оформлять с июля.12 апреля в 18:16
СКР взялся за поиски Ходорковского
Олигарха в России ждет СИЗО.12 апреля в 17:49
15-летний екатеринбуржец до смерти избил охранника ТСЖ
Школьника арестовали.12 апреля в 17:38
Южноуралец натравил питбуля на подростка
После драки.12 апреля в 17:35
На Центральном Увате добыта 5-миллионная тонна нефти
Готовится запуск еще двух месторождений.12 апреля в 17:30
Годовщину присоединения Крыма отметят выборами президента
Госдума дала добро.
Главные новости
- 12 апреля в 19:04Полицейским не разрешили стрелять в толпе людей
- 12 апреля в 17:4915-летний екатеринбуржец до смерти избил охранника ТСЖ
- 12 апреля в 15:17В Санкт-Петербурге скончался пострадавший при теракте в метро
- 12 апреля в 15:06Начальник УМВД по Екатеринбургу вырастет до руководителя главка
- 12 апреля в 14:41Екатеринбургских полицейских заподозрили в сговоре с похоронщиками
Аналитика
Барак свердловский предвыборный
В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.
Догнать и перегнать Москву
Предвыборные цели губернатора Куйвашева.
Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов
По требованию чиновников.