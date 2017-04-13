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Годовщину присоединения Крыма отметят выборами президента12 апреля в 17:30

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Госдума дала добро.

Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении поправки, позволяющие назначить ближайшие выборы президента РФ (в 2018 году) на 18 марта. Решение было принято на заседании 12 апреля, передает "Уралинформбюро".

Согласно существующему положению, если дата голосования выпадает на неделю, включающую в себя нерабочий праздничный день, выборы должны быть перенесены на предыдущее воскресенье. Однако авторы проекта – сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков считают, что правильней переносить выборы на неделю позже. В случае 2018 года: с 11 на 18 марта - день возвращения Крыма в состав России.

Ранее позицию членов СовФеда поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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